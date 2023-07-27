Томичи могут стать участниками самого долгожданного шоу 2024 года!: ТНТ запускает второй сезон реалити шоу «Выжить в…»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Этой осенью ТНТ приступит к съемкам продолжения реалити-шоу «Выжить в…». На этот раз местом для выживания будет не Дубай, а другое место, о котором участники узнают лишь по прилету. В рамках шоу ТНТ снова отправит «Выживать» две команды – суперзвезд российского шоу-бизнеса и обычных людей из глубинки, которые никогда не были за границей!

Но никто еще не знает, кто из них будет жить в дорогом отеле с мраморными полами, а кому придется выживать в сложных условиях и бороться с превратностями судьбы и стихии. Это выяснится в ходе испытаний на прочность. Шоу заставит наших звезд выйти из зоны комфорта и раскроет их для зрителей с новой стороны.

Прямо сейчас телеканал ТНТ проводит кастинг, чтобы набрать 6 участников, которые будут соревноваться со звездами за право на роскошь. Чтобы заинтересовать продюсеров, нужно рассказать о себе и своих увлечениях, а также предположить, на что вы готовы потратить многомиллионный выигрыш. Ознакомиться со всеми условиями и оставить заявку на участие можно на сайте ТНТ в разделе кастингов.