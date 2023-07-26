Колокола храмов Томска возвестят о дне Крещения Руси 28 июля

Фото: Томская епархия

В пятницу, 28 июля, в Томске отметят 1035-летие Крещения Руси. В этот день жители областного центра услышат праздничный колокольный звон.

«По благословению митрополита Томского и Асиновского Ростислава соборный колокольный звон состоится по окончании Литургии и молебна по особому чину. В 12.00 вместе с другими колоколами храмов зазвонит и самый большой колокол Томска в Воскресенской церкви», - рассказали в пресс-службе Томской епархии.

Церковнослужители добавили, что 28 июля православные также отметят день память святого князя Владимира, крестившего Русь.

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