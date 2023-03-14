Томская епархия планирует завершить строительство деревянного храма по улице Лазо до конца лета

Фото: Томская епархия "ВКонтакте".

Крестильный деревянный храм по улице Сергея Лазо в Томске планируют возвести к осени 2023 года. Летом на территории начнут строить белокаменную церковь. Разрешение епархия получила от мэрии. На первом этапе возникли проблемы с теплосетями, на реконструкцию которых в городской администрации не хватило бюджета. Позже строительство возобновили.

Как объяснил настоятель церквей отец Максим, работа идёт по плану. В деревянном храме необходимо завершить отделку. Трубу теплосетей ликвидируют к началу возведения белокаменного храма. Его построят в стиле русского модерна.

“Таких храмов по Сибири нет, прямо украшение Томска. Летом планируем начать работы, если нам никто не помешает", - сообщил РИА Томск настоятель строящихся церквей отец Максим.

В комплекс включили деревянный храм во имя святого Иоанна Кронштадтского и белокаменный - во имя святого патриарха Тихона. Автор проекта - местный архитектор Максим Артамонов.

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