В районе Коммунального моста в Томске образовались пробки вечером 22 июля

Фото: сервис "2ГИС"

В субботу вечером у Коммунального моста в Томске образовались большие пробки. Данные предоставил онлайн-сервис "2ГИС".

Затор наблюдается на Шегарском тракте, на подъезде к городу. Затруднено движение транспорта на почти 4-километровом участке трассы со стороны Новосибирска, а также на 2-километровом отрезке дороги со стороны Северного парка.

Одной из причин возникновения пробок могла стать авария о которой ранее сообщили в Telegram-канале "Регион-70".

Фото: Telegram-канал "Регион-70"

"ДТП на Коммунальном мосту, тройничок. Начинает собираться пробка со всех сторон", - написали авторы поста в паблике.

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