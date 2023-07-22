В Томской области поголовье свиней увеличилось на 1,5%

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По состоянию на 1 июля 2023 года в Томской области насчитывалось 71,6 тысячи голов крупного рогатого скота, 269,3 тысячи свиней и 4 285 голов птицы. По некоторым показателям зафиксирован рост по сравнению с 2022 годом. Свежие данные предоставила пресс-служба Томскстата.

«По сравнению с 1 июля 2022 года в хозяйствах всех категорий уменьшилось поголовье крупного рогатого скота на 2,2%, птицы – на 3,8%; поголовье свиней увеличилось на 1,5%», - говорится в сообщении.

Уточняется, что конкретно в сельскохозяйственных организациях крупного рогатого скота стало больше на 2,0%, свиней на 2,9%. При этом количество голов птицы сократилось за прошедший год почти на 4%.

«Основными производителями животноводческой продукции являются сельскохозяйственные организации, ими произведено на убой скота и птицы (в живом весе) – 92,1%, молока – 67,9%», - добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что в регионе наращивают экспорт продукции агропромышленного комплекса