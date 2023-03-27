В Томской области наращивают экспорт продукции агропромышленного комплекса

Товары перерабатывающей и пищевой промышленности экспортировали на 3,5 млн долларов. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

За первый квартал 2023 года из Томской области экспортировали 17,8 тонн продукции агропромышленного комплекса на сумму 18,9 млн долларов. Об этом рассказали в пресс-службе региональной администрации со ссылкой на Федеральную таможенную службу.

С января в другие страны отправили масложировую продукцию, стоимостью 11,9 млн долларов. Прайс в два раза превысил этот же период 2022 года. Экспорт рапсового масла возрос с 6,1 млн до 10 млн долларов.

Товары перерабатывающей и пищевой промышленности перевезли на 3,5 млн долларов, молочной и мясной - на 2,1 млн долларов.

Основными покупателями стали Китай (12,1 млн долларов), Монголия (2 млн долларов), Литва (0,9 млн долларов) и Турция (0,8 млн долларов).

В 2022 году из региона отправили продукцию агропромышленного комплекса (АПК) на 85,5 млн долларов по национальному проекту Международная кооперация и экспорт”.

Напомним, весной в Томской области проведут VII агрономическое собрание.