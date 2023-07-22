Томскую пенсионерку обвинили в краже сотового телефона в торговом центре

Фото: Анна Ковалёва

Томская прокуратура обвинила 62-летнюю пенсионерку в краже сотового телефона. По данным следствия, женщина забрала мобильник, который нашла в туалете местного торгового комплекса. Об этом сообщила сегодня пресс-служба региональной прокуратуры.

Уточняется, что в июне 2023 года жительница Томска обнаружила в уборной забытый неизвестным телефон. Она решила не отдавать находку охране, а присвоить себе.

«Она спрятала мобильное устройство в карман штанов. Владелице гаджета, которая вернулась за ним, она сообщила, что ничего не находила, а после спешно покинула торговый центр», - рассказали в пресс-службе.

Сумму ущерба оценили в 25 тысяч рублей. В суд направили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК Российской Федерации.

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