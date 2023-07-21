На посетителей Изумрудного города в Томске упал фрагмент потолка

Фото: сообщество «Регион-70 Томск» во ВКонтакте

Посетители Изумрудного города в Томске пожаловались, что на них упал фрагмент потолка. Фото с места опубликовали в сообществе «Регион-70 Томск» во ВКонтакте.

«Гуляли с детьми, как неожиданно обрушился потолок, на котором, как мы поняли, стояла бутылка с водой», - написал автор поста.

По его словам, вода пролилась на ребенка. А когда они обратились к администратору центра с просьбой помочь, то получили предложение высушить футболку в туалете. Официальных комментариев на эту тему нет.