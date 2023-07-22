В лицее №8 Томска начали принимать помещения после ремонта

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

21 июля комиссия, в которую вошли работники лицея №8 и подрядчики, подписала акты приема-передачи части помещений отремонтированного заведения. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Томска.

Всего на данный момент лицей принял 13 помещений, которые располагаются на 2 этаже лицея. Среди них – классы начальной школы, учительская комната, кабинеты иностранного языка, географии, администрации.

«На втором этапе, с 26 июля, планируется передача помещений третьего, далее - первого этажей. В настоящий момент продолжается закупка мебели и учебного оборудования. Сотрудники лицея принимают товар, собирают и монтируют новое оснащение», - говорится в сообщении горадминистрации.

Уточняется, что работы идут по графику, уже 1 сентября 2023 года ученики сядут за парты лицея.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказывала, что лицей №8 ремонтируют бригады из 40 работников.