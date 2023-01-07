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НовостиОбщество7 января 2023 6:01

В томском лицее №8 полным ходом идут ремонтные работы

На объекте работают бригады из 40 человек
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Мэрия

Фото: Мэрия

В Томске продолжается ремонт в лицее №8 имени Н.Н. Рукавишникова. В процессе с 4 января 2023 года задействовано несколько бригад с общей численностью 40 человек. Об этом сообщает мэрия города.

"<...> ремонтные работы на втором и третьем этажах практически завершены. Продолжается ремонт на кровле основного здания и работы на первом этаже, где остаётся завершить укрепление фундамента холла", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что в коридоре укреплен фундамент и стены, в помещениях укрепление почти закончено. Были усовершенствованы тепловые и водяные узлы.

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