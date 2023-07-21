На томскую компанию «Домстрой» подали в суд за сокрытие 5,3 миллионов

По версии следствия, обвиняемый производил расчеты с контрагентами, минуя арестованные счета Фото: Даниил ОПАРИН

Против директора томской компании «Домстрой» возбудили уголовное дело, сообщает прокуратура Томской области. Руководителя коммерческого предприятия обвиняют в том, что он скрыл 5,3 миллионов рублей, которые могли бы пойти на оплату налогов, сборов и страховых взносов.

«По версии следствия, в период с марта по июль 2022 года обвиняемый производил расчеты с контрагентами, минуя арестованные счета организации-налогоплательщика», - пояснили в прокуратуре Томской области.

При этом налоговая служба требовала оплатить просроченную задолженность по налогам, сборам и страховым взносам.

Уголовное дело направили в Кировский районный суд Томска.

Ранее жительницу Томска арестовали за два ложных сообщения о минировании.