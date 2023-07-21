Жительницу Томска арестовали за два ложных сообщения о минировании

Накануне в дежурную часть снова поступило сообщение о минировании Фото: Ксения Высотина

Жительницу Томска отправили под стражу по подозрению в ложном сообщении о минировании, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Томской области. 8 июля в дежурную часть поступил звонок о том, что якобы здание на улице Вокзальной в Томске заминировано. Информация не подтвердилась, но полицейские задержали девушку, которая, как предполагается, и позвонила в дежурную часть. Против нее возбудили уголовное дело. Известно, что 23-летняя томичка уже была судима.

«Накануне, в дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району поступило сообщение идентичного содержания», - рассказали в полиции.

Это сообщение снова не подтвердилось, но полицейские установили, что к нему причастна та же 23-летняя томичка. Против нее возбудили еще одно уголовное дело и отправили под стражу.

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