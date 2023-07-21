Пьяный 16-летний подросток устроил страшное ДТП в Стрежевом

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томской области в городе Стрежевой в страшном ДТП пострадал16-летний подросток. Несовершеннолетний был доставлен в больницу, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"20 июля около 08 часов 05 минут на улице Авиаторов, 7 несовершеннолетний водитель автомобиля Toyota Corolla не справился с управлением, транспортное средство съехало с проезжей части и совершило наезд на препятствие (бетонное ограждения)", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что несовершеннолетний управлял автомобилем в состоянии опьянения. По предварительной информации, он взял транспортное средство, принадлежащее отцу, находящееся в открытом доступе. Обстоятельства произошедшего выясняются.