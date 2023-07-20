Кот из Томской области вывел хозяев из квартиры за несколько минут до обвала потолка

19 июля в 14:30 на ТВ-3 вышел новый эпизод социального проекта «Лучший друг человека», который показывает реальные истории о том, как животные приходили на помощь людям и спасали их жизни.

Четвероногий питомец может быть больше, чем просто другом. Порой самые обычные животные оказываются способны на такое бесстрашие и преданность, какое свойственно далеко не каждому человеку. Но и люди не остаются в долгу и идут на отчаянные поступки, не жалея себя, чтобы выручить из беды пушистого друга.

Новая серия проекта расскажет о невероятно смелом коте Семене из Томской области, который, рискнув своей жизнью, спас двух подростков от обвала потолка в квартире.

Этот случай произошел 27 января 2023 года в поселке Колпашево. Вечером Виктория Хрулева, мама 17-летнего Максима, уехала к старшей дочери в Томск и оставила своего сына одного в квартире, куда они недавно переехали. Максим позвал в гости свою девушку Антонину, и они спокойно пили чай и готовились ко сну.

В семье Виктории кот Семен британской породы появился четыре года назад и сразу же стал любимцем всех домочадцев и гостей. Он всегда был очень спокойным и ласковым, не царапался и не портил мебель. Антонину, которая стала часто приходить домой к Максиму он считал членом семьи.

Но в роковой зимний вечер питомца как будто бы подменили: Семен мяукал, царапал и кусал хозяина и его подругу, драл им одежду и бегал из угла в угол. Максима и Антонину насторожило такое поведение кота, но они решили, что он просто хулиганит.

Подростки ушли в комнату, но коту это не понравилось. Что-то тянуло его из помещения, и он пытался увести хозяев за собой…

Стелла Малетина, зоопсихолог: «Кошка - это ходячая антенна. Тот спектр звуков и запахов, который она слышит, недоступен для человека. То, что кажется для нас фантастикой или магией, для кошки - обыденная вещь».

Вот уже 10 минут Семен не мог успокоиться, и тут подростки прислушались к нарастающему шуму. Они посмотрели наверх и увидели, как начала сыпаться штукатурка и шататься люстра. Максим и Антонина выбежали из комнаты и через мгновение потолок стал обваливаться. Они вышли на улицу и уже через окно наблюдали за тем, как их квартира, где они только что готовились ко сну, разрушалась.

Тогда подростки поняли: Семен не просто хулиганил – он всеми силами пытался предупредить их об опасности.