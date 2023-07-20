Прощание с зарезанным на Фрунзенском рынке томичом состоится сегодня в Знаменской церкви

Андрей и Елена Мимогачевы. Фото предоставлено Еленой Мимогачевой

Сегодня в Знаменской церкви Томска по адресу улица Войкова, 16 пройдет прощание с Андреем Мимогачевым, погибшем 18 июля от ножевых ранений. Близкие семьи и просто неравнодушные горожане смогут посетить церемонию с 13:00 до 14:00. Об этом журналистке «Комсомольской правды – Томск» рассказала вдова томича Елена.

Напомним, 46-летний мужчина заступился за продавца на Фрунзенском рынке и попытался заставить грабителя вернуть на прилавок мандарины. В результате неизвестный дважды ударил томича ножом.

Елена Мимогачева уточнила, что на церемонию прощания не стоит приносить венки, поскольку запланирована кремация.

«Мы Андрюшу будем кремировать, поэтому венки лучше не покупать. Мужа увезут сегодня, заберем прах завтра и будем подхоранивать к папе. Дело в том, что около отца уже нет достаточно места на кладбище «Бактин» для отдельного захоронения», - пояснила женщина.

У погибшего Андрея Мимогачева остались жена и двое детей.

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