Три человека пострадали в ДТП на перекрестке Фрунзе и Шевченко в Томске

Оба водителя и девушка-пассажир ВАЗа попали в больницу Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

На перекрестке улицы Шевченко и проспекта Фрунзе в Томске произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Томской области, столкнулись две легковых машины - ВАЗ 2111 и Nissan Note.

«В результате в медицинское учреждение доставлены три человека», - уточнили в полиции.

Пострадали оба водителя, а также девушка-пассажир отечественной машины. Известно, что на этом перекрестке установлен светофор. Что привело к аварии, сейчас устанавливают сотрудники полиции.

Ранее свидетели рассказали о последних минутах жизни зарезанного на Фрунзенском рынке мужчины.