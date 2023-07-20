Минфин: финансирование народной программы ЕР предусмотрено в госбюджете

В Томской области возведение новых ФАПов входит в программу поддержки сельских жителей. Фото предоставлено ВПП «Единая Россия»

Как сообщает сайт ER.ru, финансирование народной программы «Единой России» в федеральном бюджете на предстоящую трехлетку обсудили с федеральными министрами на программной комиссии партии под председательством Дмитрия Медведева.

Председатель партии, в частности, подчеркнул: необходимо предусмотреть финансирование всех положений народной программы в проекте бюджета на 2024-2026 годы. Первоочередная задача - обеспечить безопасность государства, обороноспособность, потребности СВО.

«Главный финансовый документ страны создается в сложной обстановке. Задачи развития экономики и социальной стабильности никто не отменял. Мы противостоим крайне серьезным вызовам и угрозам. Неукоснительный приоритет для партии - интересы граждан», - цитирует сайт слова Дмитрия Медведева, который уточнил: необходимо таже учитывать нужды военно-промышленного комплекса и потребности Вооруженных Сил.

В свою очередь, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак подчеркнул, что ни СВО, ни внешнее давление не могут отложить реализацию народной программы.

«Все ее положения, все то, что мы обещали избирателям, будет заложено в бюджет на следующий год. Об этом договорились с членами Правительства, руководством Минфина. Это значит, что мы продолжим капитально ремонтировать действующие и строить новые школы, детские сады, больницы и ФАПы, дороги и коммунальную инфраструктуру. Будем подключать дома по социальной догазификации, заниматься благоустройством дворов и парков. Приводить к российским стандартам жизнь в новых регионах», — пояснил он, добавив: в полном объеме будет финансироваться фронт.

Как отметил министр финансов Антон Силуанов, выполнение социальных обязательств - приоритет бюджетной политики. Федеральный бюджет 2024-2026 предусматривает финансирование ключевых положений народной программы. Его проект перед голосованием во фракции и Госдуме рассмотрят на программной комиссии. Партия вместе с Кабмином обсудит, финансирование каких положений народной программы требует дополнительной проработки, и какие решения необходимы для ее эффективной реализации на территории новых регионов.

Депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Владимир Самокиш рассказал об основных направлениях народной программы, реализуемых на территории Томской области:

- Один из ключевых акцентов сделан на социальную поддержку граждан, в частности, на развитие социальной догазификации. Возведение новых ФАПов входит в программу поддержки жителей сел и отдаленных районов. Только за последний месяц введена в эксплуатацию амбулатория в с. Корнилово и построен новый ФАП в с. Красный Яр. В текущем году по области будет отремонтировано более 350 км дорог, в Кедровом и в Асиновском районе дороги уже отремонтированы. Кроме того, идет ремонт трех мостов: через реки Яя, Порос, Кия и Кайма. На особом контроле находятся капремонт и строительство школ. Эффективно работают «Партийные десанты». С июля прошлого года ими организовано 173 выезда с привлечением 3126 человек из активистов партии и представителей органов власти, охвачен контролем 261 объект, – подытожил Владимир Самокиш.