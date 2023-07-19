Вузы Томска гарантируют абитуриентам поступление по средним баллам

На определенные специальности в ТГУ и ТПУ можно поступить при наличии необходимого количества баллов ЕГЭ и оригиналов документов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два вуза Томска в этом году гарантируют абитуриентам поступление на определенные специальности по средним баллам. Для поступления также необходимо принести в вуз оригиналы документов.

В ТГУ абитуриенту, у которого есть достаточное количество баллов и который принес оригиналы документов, дают официальный документ, гарантирующий поступление.

«Если абитуриент с гарантийным письмом на руках не проходит на бюджетное место, то университет берет на себя обязательства по оплате его обучения», - уточнили в пресс-службе вуза.

Таким образом в ТГУ можно поступить в Биологический институт, в Институт прикладной математики компьютерных наук, на геолого-географический, механико-математический, физический, радиофизический и физико-технический факультеты. Количество абитуриентов, которые таким образом могут стать студентами ТГУ, не ограничено. Подать документы модно лично, по почте, через Госуслуги.

Томский политех гарантирует абитуриентам поступление по 19 направлениям. На эти направления установили определенные проходные баллы, обладатель которых может подать оригиналы документов в вуз и стать студентом. Если он в итоге не пройдет на бюджет, учить его, как и в ТГУ, обещают за счет вуза.

Но в политехе количество мест для зачисления ограничено. Подать оригиналы документов сюда нужно до 14.00 22 июля. Поступить таким образом можно на направления в пяти инженерных школах: Инженерной школе ядерных технологий, Инженерной школе неразрушающего контроля и безопасности, Инженерной школе природных ресурсов, Инженерной школе новых производственных технологий и Инженерной школе энергетики.

Проходные баллы можно уточнить в приемных комиссиях и на сайтах вузов.

Ранее томские студенты получили 46 миллионов на развитие бизнеса.