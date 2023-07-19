Томские студенты получат 46 миллионов рублей на развитие бизнеса

По числу победителей Томская область вошла в топ-10 регионов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томские студенты получили гранты на развитие своего бизнеса. Как сообщается на сайте администрации Томской области, победителями третьей очереди конкурса «Студенческий стартап» стали 46 студентов. Каждый из них получит грант в размере миллиона.

«Большинство студенческих проектов-победителей связано с цифровыми технологиями, креативными индустриями, сферой новых приборов и интеллектуальных производственных технологий», - отметили в пресс-службе обладминистрации.

Всего победителями третьего этапа конкурса стали 1200 студентов из 68 регионов. По числу победителей Томская область вошла в топ-10 регионов.

В августе подведут итоги четвертого этапа «Студенческого стартапа», в котором участвует много проектов томских студентов.

Ранее в Томске открыли университет управления для чиновников «Исток».