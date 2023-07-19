В Томске открыли университет управления для чиновников «Исток»

Центры развития компетенций служащих создаются во всех регионах страны Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томске на Московском тракте, 12, открылся корпоративный университет управления «Исток», сообщает администрация Томской области. В нем будут повышать свои компетенции чиновники региона. Проводить курсы будут эксперты в экономической и социальной сферах.

«Центры развития компетенций служащих создаются во всех регионах страны по поручению Президента РФ Владимира Путина», - отметили в пресс-службе обладминистрации.

Планируется, что обучение чиновников поможет повысить эффективность их работы, а также решать самые острые проблемы, которые тревожат томичей. Готовность участвовать в образовательных программах корпоративного университета выразил и губернатор региона Владимир Мазур.

Ранее пятеро студентов ТГАСУ получили по миллиону для запуска стартапов в Томске.