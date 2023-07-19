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НовостиОбщество19 июля 2023 4:15

В Томске открыли университет управления для чиновников «Исток»

Он располагается на Московском тракте
Александра Тайбатрова
Центры развития компетенций служащих создаются во всех регионах страны

Центры развития компетенций служащих создаются во всех регионах страны

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томске на Московском тракте, 12, открылся корпоративный университет управления «Исток», сообщает администрация Томской области. В нем будут повышать свои компетенции чиновники региона. Проводить курсы будут эксперты в экономической и социальной сферах.

«Центры развития компетенций служащих создаются во всех регионах страны по поручению Президента РФ Владимира Путина», - отметили в пресс-службе обладминистрации.

Планируется, что обучение чиновников поможет повысить эффективность их работы, а также решать самые острые проблемы, которые тревожат томичей. Готовность участвовать в образовательных программах корпоративного университета выразил и губернатор региона Владимир Мазур.

Ранее пятеро студентов ТГАСУ получили по миллиону для запуска стартапов в Томске.