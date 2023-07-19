В Томском политехе разработали уникальные наночастицы для медицины

Сейчас томские ученые тестируют наночастицы на биомоделях и клеточных линиях Фото: Пресс-служба ТПУ

Ученые Томского политехнического университета синтезировали уникальные наночастицы, которые имеют магнитные свойства и являются нетоксичными. Как отметили в пресс-службе вуза, такие характеристики позволяют использовать эти наночастицы в биомедицине.

«На их основе можно изготавливать композитные материалы для регенеративной медицины, биосенсоров, адресной доставки лекарств», - говорится в сообщении на сайте ТПУ.

Также потенциально наночастицы можно использовать как неинвазивные хирургические инструменты. Сейчас томские ученые тестируют наночастицы на биомоделях и клеточных линиях, чтобы усилить позитивный эффект от их использования и снизить негативный. Результаты их исследований были опубликованы в научном журнале.

Ранее пятерым студентам ТГАСУ выделили по миллиону рублей на запуск стартапов в Томске.