Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 июля 2023 5:11

В Томском политехе разработали уникальные наночастицы для медицины

Ранее в России такие структуры разрабатывали только для электроники
Александра Тайбатрова
Сейчас томские ученые тестируют наночастицы на биомоделях и клеточных линиях

Сейчас томские ученые тестируют наночастицы на биомоделях и клеточных линиях

Фото: Пресс-служба ТПУ

Ученые Томского политехнического университета синтезировали уникальные наночастицы, которые имеют магнитные свойства и являются нетоксичными. Как отметили в пресс-службе вуза, такие характеристики позволяют использовать эти наночастицы в биомедицине.

«На их основе можно изготавливать композитные материалы для регенеративной медицины, биосенсоров, адресной доставки лекарств», - говорится в сообщении на сайте ТПУ.

Также потенциально наночастицы можно использовать как неинвазивные хирургические инструменты. Сейчас томские ученые тестируют наночастицы на биомоделях и клеточных линиях, чтобы усилить позитивный эффект от их использования и снизить негативный. Результаты их исследований были опубликованы в научном журнале.

Ранее пятерым студентам ТГАСУ выделили по миллиону рублей на запуск стартапов в Томске.