Пятерым студентам ТГАСУ выделили по миллиону рублей на запуск в Томске стартапов

Фото: пресс-служба ТГАСУ

5 студентов ТГАСУ победили по итогам 3-й волны федерального конкурса «Студенческий стартап». Каждому выделят по 1 миллиону рублей для работы над инновационными проектами. Об этом сообщила пресс-служба Томского государственного архитектурно-строительного университета.

Всего в рамках 3-й волны конкурса гранты выиграли 1,2 тысячи студентов из 236 высших учебных заведений России. Учащиеся представили научно-технические разработки цифровых, интеллектуальных производственных, биологических и химических технологий.

«Конкурс проводит Министерство науки и высшего образования РФ и Фонд содействия инновациям в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», - уточнили в сообщении.

За весь период проведения Всероссийского конкурса «Студенческий стартап» в нем победили 11 представителей ТГАСУ.