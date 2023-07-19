На трассе Новосибирск-Колывань-Томск при столкновении двух машин погиб мужчина

Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

18 июля около 20:00 на 95-м километре трассы Новосибирск-Колывань-Томск произошло смертельное ДТП. При попутном столкновении автомобиля ВАЗ2112 и ГАЗели погиб мужчина. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Новосибирской области.

«В результате столкновения двух автомобилей погиб 19-летний водитель, 30-летний пассажир травмирован», - говорится в сообщении.

Уточняется, что молодой человек двигался на легковой машине по автодороге К-12 со стороны Новосибирска в направлении Томска. Не выдержав безопасную дистанцию, он совершил столкновение с попутным малотоннажным грузовиком.

Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции. Причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Читайте также В Томской области 23-летнюю девушку задержали за пьяную езду без прав