В Томской области 23-летнюю девушку задержали за пьяную езду без прав

Машину остановили для проверки документов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Стрежевом Томской области инспекторы ДПС остановили автомобиль «Нива», чтобы проверить документы. Но оказалось, что у 23-летней женщины, которая была за рулем, нет водительского удостоверения.

«По внешним признакам она находилась в состоянии алкогольного опьянения», - пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Томской области.

Когда полицейские стали оформлять документы, выяснилось, что права девушка никогда не получала, а владелец машины – ее отец. Экспертиза подтвердила, что девушка пьяна. Ей назначили 10 суток ареста. А машину изъяли и отправили на спецстоянку.

Ранее в Томске на Фрунзенском рынке мужчину ударили ножом.