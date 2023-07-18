Томским участникам СВО и их близким будут оказывать комплексную поддержку

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Накануне, 17 июля, томские власти обсудили проблемы, с которыми сталкиваются участники спецоперации и их семьи. Об этом сообщила пресс-служба обладминистрации.

«Губернатор Владимир Мазур поручил внедрить в Томской области единый стандарт региональных мер поддержки участников СВО и их семей», - говорится в сообщении.

Как отметил глава области, бойцы и их близкие нередко нуждаются в помощи по различным вопросам, включая физическую, психологическую реабилитацию, содействие в устройстве на работу, учебу. Мазур напомнил, что перед созданным в 2023 году государственным фондом «Защитники Отечества» стоят приоритетные задачи. Речь идет об объединении усилий разных ведомств для максимально эффективной работы.

«Мы уже имеем реальные результаты: с момента открытия в томский филиал обратились более двухсот человек», – сказал глава области на заседании межведомственной комиссии по социальной поддержке бойцов и их семей.

Собравшиеся также перечислили, с какими проблемами успели обратиться участники СВО в региональный филиал фонд, открывшийся 1 июня 2023 года.

«34 обращения были связаны с денежными выплатами, 32 – с помощью в получении удостоверения ветерана боевых действий, 20 человек обратились за медицинской помощью, столько же за юридической и за социальной поддержкой, а также по другим вопросам», - уточнила директор томского филиала фонда «Защитники Отечества» Ирина Муравьева.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что семьям участников СВО из Томской области решили назначить социальных координаторов.