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НовостиОбщество17 июля 2023 10:38

В Томске сохранится высокая пожароопасность до 21 июля

Томичей просят соблюдать меры безопасности
Александра Тайбатрова
В Томске с 19 по 21 июля прогнозируют высокую пожароопасность 4 класса

В Томске с 19 по 21 июля прогнозируют высокую пожароопасность 4 класса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске с 19 по 21 июля прогнозируют высокую пожароопасность 4 класса. Об этом предупредили в мэрии со ссылкой на Томский гидрометцентр.

«Просим томичей соблюдать меры безопасности», - обратились к жителям города в мэрии.

МЧС России по Томской области отмечает, что в связи с прогнозом возможно возникновение чрезвычайных ситуаций и предпосылок к ним. Могут быть пожары в населенных пунктах и на природе, возможно задымление территорий.

Напомним, что из-за пожара в Томском селе Тимирязево погибли 10 кур.