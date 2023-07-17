В Томске сохранится высокая пожароопасность до 21 июля

В Томске с 19 по 21 июля прогнозируют высокую пожароопасность 4 класса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске с 19 по 21 июля прогнозируют высокую пожароопасность 4 класса. Об этом предупредили в мэрии со ссылкой на Томский гидрометцентр.

«Просим томичей соблюдать меры безопасности», - обратились к жителям города в мэрии.

МЧС России по Томской области отмечает, что в связи с прогнозом возможно возникновение чрезвычайных ситуаций и предпосылок к ним. Могут быть пожары в населенных пунктах и на природе, возможно задымление территорий.

Напомним, что из-за пожара в Томском селе Тимирязево погибли 10 кур.