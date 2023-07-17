В Томской области родилось 48 пар двойняшек за полгода

. Мальчиков за полгода родилось больше, чем девочек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За первые шесть месяцев в Томской области появилось на свет 4062 ребенка, в том числе 48 пар двойняшек. Статистику департамента ЗАГС опубликовали на сайте администрации региона. Мальчиков за полгода родилось больше, чем девочек: 2072 и 1972 соответственно. Мальчиков чаще всего называли Александрами, а девочек – Софиями/Софьями.

«С января по июнь в регионе зарегистрировано 2 626 браков», - подсчитали в обладминистрации.

Чаще других женились пары из Томска – в столице региона заключили 1853 брака. В других городах и районах поженились 773 пары. Самым богатым на свадьбы стал июнь: в первый летний месяц поженились более 800 пар.