За июнь 2023 года в Томской области поженились более 800 пар

Более 600 торжеств провели сотрудники ЗАГСов за июнь Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

За первый месяц лета в Томской области зарегистрировали 824 брака, подсчитали в администрации региона. При этом 30 браков заключили с иностранцами – гражданами Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Украины, Азербайджана, Киргизии и Ирана.

«На государственную регистрацию заключения брака было подано 656 заявлений», - рассказали в пресс-службе обладминистрации и уточнили, что более 44% заявлений подали через Госуслуги.

Более 600 торжеств провели сотрудники ЗАГСов за июнь. Практически все – это торжественная регистрация браков. А еще в первый месяц лета чествовали девять юбиляров семейной жизни.

Напомним, что в Томской области почти на 20% подорожали огурцы и поездки в Закавказье.