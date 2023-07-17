В Томской области обнаружили украденный лодочный мотор стоимостью 67 тысяч рублей

Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

Житель Чаинского района Томской области заявил в полицию о том, что у него украли лодочный мотор. Вор вынес его ночью из автомобиля, который находился в незапертом гараже в поселке Новые Ключи. При проведении подворного обхода удалось обнаружить украденное.

«Прибыв по адресу проживания заявителя, полицейский провел осмотр места происшествия и составил приметы похищенного имущества. При проведении подворного обхода в поселении на веранде одного из домов участковый уполномоченный обратил внимание на лодочный мотор, приметы которого совпадали с похищенным», - говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

Подозреваемым оказался 21-летний ранее неоднократно судимый житель этого же поселка. Молодой человек признал свою причастность к краже лодочного мотора.

«Похищенное имущество стоимостью более 67 тысяч рублей изъято и передано законному владельцу», - уточнили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ.

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