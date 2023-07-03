Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 июля 2023 7:39

В Чаинском районе Томской области отремонтируют трассу за 1 млрд рублей

Речь идет об автодороге Бакчар – Подгорное – Коломино
Ксения Высотина

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томской области отремонтируют трассу в Чаинском районе за 1 млрд рублей. Речь идет об автодороге Бакчар – Подгорное – Коломино, такие данные следуют с сайта госзакупок.

Уточним, что аукцион на ремонт выиграло "Областное дорожное ремонтно-строительное управление" (ДРСУ). В документе сказано, что стоимость работ – 1,031 миллиарда рублей, он должен начаться в 2023 году (с момента заключения контракта), а завершиться 30 октября 2024 года.

Добавим, что ремонт будет проходить по национальному проекту "Безопасные и качественные дороги".