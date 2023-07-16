В Кожевниковском районе убрали свалку после вмешательства прокуратуры

Прокурор района направил в суд административное исковое заявление. Фото: Сиб.фм

В Кожевниковском районе Томской области местная жительница пожаловалась в прокуратуру на то, что возле ее огорода расположена свалка мусора. По обращению сотрудники прокуратуры провели проверку и установили, что свалка действительно есть: на ней складировали строительный мусор, пищевые отходы и т.д.

«Прокурор района направил в суд административное исковое заявление о возложении на администрацию Кожевниковского сельского поселения обязанности по ликвидации несанкционированной свалки», - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Суд поддержал требования прокуратуры. Сейчас свалка уже ликвидирована.

Ранее в Томске задержали подозреваемого в угоне машины.