В Томской области задержали подозреваемого в угоне машины

Машину вернули владельцу Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Житель села Семеновка Томской области обратился в полицию с заявлением об угоне его автомобиля ВАЗ. По подозрению в угоне полицейские задержали 19-летней жителя Асино, который ранее был судим.

«По предварительным данным, молодой человек приехал к знакомым на день рождения, празднование которого длилось до утра», - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Томской области.

Когда хозяева уснули, 19-летний житель Асино решил уехать домой на машине знакомых. Но далеко уехать не получилось: на соседней улице у машины спустило колесо. Тогда подозреваемый бросил машину и ушел.

В его отношении возбудили уголовное дело. А машину вернули владельцу.

Ранее томичка перевела мошенникам более 120 тысяч рублей.