Гроза и сильный ветер ожидаются в Томске ночью 17 июля

Местами могут пройти дожди, ливни, грозы и град Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ночь на 17 июля в Томске объявили штормовое предупреждение. Местами могут пройти дожди, ливни, грозы и град. Об этом предупредили в мэрии со ссылкой на информацию Томского гидрометцентра.

«Возможны шквалистые порывы ветра 18-23 метров в секунду», - добавили в пресс-службе мэрии.

Жителей и гостей города призывают соблюдать осторожность, не находиться в непогоду рядом с линиями электропередач, деревьями и плохо закрепленными конструкциями.

Напомним, что из-за непогоды без света остались два поселка под Томском. А зимник Томск – Красный Яр завалило деревьями.