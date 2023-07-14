Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 июля 2023 12:13

Мужчина погиб в ДТП в Кожевниковском районе

Автомобиль Kia Rio съехал в кювет
Александра Тайбатрова
В результате аварии погиб мужчина 1971 года рождения

В результате аварии погиб мужчина 1971 года рождения

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Кожевниковском районе Томской области произошло смертельное ДТП, информирует пресс-служба ГУ МВД России по Томской области. Авари случилась на дороге Мельниково – Кожевниково – Изовка днем 14 июля.

«По предварительной информации, автомобиль Kia Rio совершил съезд с проезжей части в кювет, где опрокинулся», - уточнили в полиции.

В результате погиб мужчина 1971 года рождения. Еще один мужчина, 1969 года рождения, попал в больницу. Что стало причиной аварии, выясняют сотрудники полиции.

Напомним, что с начала июля пять человек погибли в ДТП в Томской области.