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НовостиОбщество14 июля 2023 11:32

За две недели июля в Томской области пять человек погибли в ДТП

В регионе произошло 17 серьезных аварий
Александра Тайбатрова
В ДТП пострадали 23 человека

В ДТП пострадали 23 человека

Фото: Ксения Высотина

С начала июля в Томской области произошло 17 серьезных аварий, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Томской области. В них погибли пять человек и пострадали 23. В том числе погибли двое несовершеннолетних пешеходов: 4-летний мальчик и 16-летняя девушка.

«Водителям следует выбирать безопасную скорость и манеру движения, не допускать фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения», - напомнили в пресс-службе полиции.

Также в полиции советуют быть предельно внимательными к детям, соблюдать правила их перевозки и всегда притормаживать у пешеходных пешеходов, во дворах.