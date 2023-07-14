За две недели июля в Томской области пять человек погибли в ДТП

В ДТП пострадали 23 человека Фото: Ксения Высотина

С начала июля в Томской области произошло 17 серьезных аварий, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Томской области. В них погибли пять человек и пострадали 23. В том числе погибли двое несовершеннолетних пешеходов: 4-летний мальчик и 16-летняя девушка.

«Водителям следует выбирать безопасную скорость и манеру движения, не допускать фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения», - напомнили в пресс-службе полиции.

Также в полиции советуют быть предельно внимательными к детям, соблюдать правила их перевозки и всегда притормаживать у пешеходных пешеходов, во дворах.