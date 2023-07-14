В Томской области почти на 20% подорожали огурцы и поездки в Закавказье

Больше всего повысились цены на свежие огурцы и на свеклу – на 19,7% Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За июнь 2023 года индекс потребительских цен в Томской области составил 100,2%, сообщает Томскстат. При этом продовольственные продукты в среднем подорожали на 0,3%. Больше всего повысились цены на свежие огурцы и на свеклу – на 19,7%. Капуста подорожала на 17%, лимоны – на 16,7%.

«Вместе с тем помидоры подешевели на 22,4%, лук – на 16,9%, а бананы – на 7,6%», - говорится в сообщении.

Цены на непродовольственные товары в среднем выросли на 0,2%. Фотоаппараты стали дороже на 9,1%, корвалол – на 9%, а обручальные кольца – на 8,3%. На 8,3% подешевели дезодоранты, а валидол стал дешевле на 5,6%.

Услуги в среднем стали дороже на 0,2%. Поездки в Закавказье в июне стали дороже на 19,6%, отдых на Черном море и в Крыму – на 12,8%, а поездки в такси – на 10,5%. Больше всего среди услуг подешевели перелеты и поездки на поезде в Москву – на 8,8% и 8,5% соответственно.