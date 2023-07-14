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НовостиОбщество14 июля 2023 10:46

В томском сериале снимется Вован из «Реальных пацанов»

Сериал будут снимать в 2023 году
Александра Тайбатрова
В сериале снимется Владимир Селиванов

В сериале снимется Владимир Селиванов

Фото: Борис КУДРЯВОВ

В 2024 году томская киностудия CAST Prod. снимет новый сериал, в котором снимется Владимир Селиванов, известный по роли Вована в «Реальных пацанах». Также в сериале сыграют Ирина Горбачева, Денис Шведов, Эльдар Калимуллин и Виталий Сидельников. Поучаствовать в съемках вместе с известными актерами могут начинающие сценаристы, актеры режиссеры, операторы и композиторы.

«Объявляем приём заявок в самый масштабный сезон нашего конкурса», - говорится в сообществе киностудии во ВКонтакте.

Подать заявку на участие можно на сайте киностудии.

Напомним, что 17 июля в Томской области пропадет эфирное вещание.