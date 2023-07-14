В Томской области 17 июля прервется эфирное телерадиовещание

17 июля с 08.00 до 11.00 может отсутствовать эфирное телерадиовещание Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эфирное телерадиовещание будет отсутствовать в Томской области 17 июля, об этом предупреждают в Томском областном радиотелевизионном передающем центре. В этот день в Томске, Стрежевом, Асино, Колпашево, в поселке Белый Яр Верхнекетского района и селе Павлово Каргасокского района будут проводить профилактические работы.

«Из-за этого 17 июля с 08.00 до 11.00 может отсутствовать эфирное телерадиовещание», - говорится в сообщении.

Это касается не только перечисленных населенных пунктов, но и соседних. При этом профилактика на передатчиках «Радио России» начнется в 02.00 и продлится до 11.00. А в Колпашево профилактику продлят до 14.00.

Время работа согласовано со всеми вещателями.