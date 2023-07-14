В Томске завершили благоустройство четырех скверов

В Томске активно ведутся работы по благоустройству общественных территорий Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске активно ведутся работы по благоустройству общественных территорий. На четырех объектах работы уже завершили, отчитались в мэрии. Приемка и устранение замечаний идут в сквере Героев Чернобыля, в Березовой роще в микрорайоне Солнечный (первая очередь благоустройства), в сквере на улице Лазарева и на улице Красноармейской.

«Штрихи остались для завершения благоустройства первой очереди Аллеи по улице Пушкина, 52-54 и первой очереди сквера на улице Бердской», - рассказали в пресс-службе мэрии.

В скверах на улице Рабочей и в сквере имени 166-й стрелковой дивизии готовность работ оценивают более чем на 90%. Благоустройство скверов «Тенистый» на улице Ференца Мюнниха и «Зеленый парк» на улице Смирнова завершено примерно на 50-60%. Вторая очередь благоустройства Буфф-сада и «Тропы здоровья» на Иркутском тракте выполнены на 40%.

А еще на трех объектах работы только начались. На месте будущего сквера на улице Жуковского снесли аварийный дом и расчистили участок. В парке «Звездный» начали устанавливать смотровую площадку. А вот на спортплощадку на улице Сибирской подрядчик – ИП Ларин – так и не вышел. Контракт с ним расторгли, нашли нового подрядчика, и скоро он приступит к работам.

Ранее в Томске на улице Усова обработали раненые деревья.