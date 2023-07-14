В Томске на улице Усова обработали больные деревья

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

На улице Усова в Томске обработали больные деревья. На аллею вышли активисты и сотрудники Центра развития городской среды, сообщает пресс-служба мэрии.

"Представители департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска, Центра развития городской среды и подрядной организации по благоустройству скверов и парков ООО «Зеленстрой» провели встречу по вопросам текущего ухода и дальнейшего содержания зеленых насаждений в этом общественном пространстве", - говорится в сообщении.

Как отметили в мэрии, в настоящее время часть клумб прополота, произведена стрижка кустарника. Эта работа будет продолжена в течение нынешнего летнего благоустроительного сезона, так как зеленые насаждения нуждаются в постоянной обрезке, прополке.

В частности, горным соснам необходимо провести формирование крон. Нездоровые и упавшие деревья и кустарники решено заменить. В 2024 году на бульваре будут высажены дополнительные деревья и кустарники.