На реабилитацию детей-инвалидов в Томской области потратили семь миллионов

Материальная помощь составляет до трех размеров прожиточного минимума Фото: Даниил ОПАРИН

За 2023 год в Томской области более семи миллионов рублей потратили на компенсацию расходов на допреабилитацию детей инвалидов, сообщает администрация региона. Эти деньги получили 190 семей. Отмечается, что в регионе дети-инвалиды проходят реабилитацию бесплатно. Но если ребенку нужна дополнительная реабилитация за деньги, либо необходимо получить ее за пределами Томской области, то семья может получить материальную помощь.

«Подать заявление родители могут в центр социальной поддержки населения», - говорится в сообщении.

Материальная помощь составляет до трех размеров прожиточного минимума. Для ее оформления потребуются копи паспорта и свидетельства о рождении, справка об инвалидности, а также документы, которые подтверждают расходы.

Напомним, что многодетные семьи Томской области могут получить до 300 тысяч рублей вместо бесплатного земельного участка.