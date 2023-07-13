Многодетные семьи Томской области смогут получить до 300 тысяч рублей

Выплата является целевой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Многодетные семьи Томской области, которым не нужен бесплатный земельный участок, смогут получить вместо него выплату до 300 тысяч рублей. С такой инициативой выступала прокуратура региона, за это решение проголосовали депутаты Законодательной Думы Томской области.

«Получить денежную выплату вместо земли можно будет с 2024 года», - уточнили в пресс-службе Законодательной думы.

Рассчитывать на нее смогут семьи, которые встали в очередь на получение участка до 1 марта 2023 года. Выплату можно получить один раз. Потратить деньги можно будет на покупку жилья, участка для строительства дома, завершение уже имеющегося строительства, на первый взнос или погашение ипотеки, на плату по договору долевого участия в строительстве.

Чтобы получить выплату, надо обратиться в администрацию по месту жительства.