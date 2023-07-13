Сибирский банк профинансирует строительство мусоросортировочного комплекса в Томской области

Сбер, администрация Томской области и Томская региональная концессионная компания заключили соглашение о строительстве первого в Томской области мусоросортировочного комплекса. Сумма финансирования составит 2,4 млрд рублей.

Комплекс, состоящий из завода, будет расположен на площади 9,1 га рядом с северной площадкой промышленного парка «Томск». Его годовая мощность рассчитана на обработку до 250 тысяч тонн мусора, благодаря чему завод сможет принять на себя свыше 75% всех бытовых отходов области. Новый объект инфраструктуры будет построен к ноябрю 2024 года и станет самым высокотехнологичным за Уралом.

Строительство комплекса не только вдвое сократит объем мусора, который отправляют на полигоны, но и обеспечит строительную отрасль ресурсами из переработанных отходов.

Максим Кривов, и.о. главы областного департамента природных ресурсов:

«Объект позволит региону обеспечить достижение сразу двух задач – сортировку и утилизацию отходов, а также станет стимулом к развитию отрасли утилизации отходов в целом в регионе, так как из общего потока будет выделяться в большом объеме вторичное сырье».

Глеб Зараковский, заместитель управляющего Томским отделением ПАО «Сбербанк»:

«Сбер активно поддерживает ESG-повестку в Сибири и Томской области, в частности. Соглашение о строительстве уникального для Томска мусороперерабатывающего завода – один из важнейших для нас шагов на пути к сохранению экологии и устойчивому развитию региона в целом».

Дмитрий Митасов, генеральный директор ООО "ТРКК":

«Благодаря привлечению кредитных средств реализация проекта по созданию автоматизированного мусоросортировочного комплекса в Томской области становится возможной. Участок под комплекс уже готов, осталось дождаться уточненную смету и начнем строить».