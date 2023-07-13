Томские магазины получили восемь предостережений из-за неправильных ценников

Покупатель имеет право потребовать продать ему товар по цене указанной на ценнике Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2023 году томичи 13 раз обращались в управление Роспотребназдора Томской области с жалобами на то, что ценники на товары не соответствовали ценам при оплате на кассе. В результате магазины получили восемь предостережений о недопустимости таких действий.

«Покупатель имеет право потребовать продать ему товар по цене указанной на ценнике», - напомнили в ведомстве с отсылкой к Закону о защите прав потребителей.

В региональном Роспотребнадзоре отметили, что ценники на товары должны быть в магазине обязательно. На них должно быть наименование товара, а цена может быть за единицу товара или за единицу измерения. Если вы столкнулись с нарушениями в магазинах, то можете обратиться в управление Роспотребнадзора: отправить электронное письмо на почту ufs@70.rospotrebnadzor.ru, или же написать на адрес: 634021, город Томск, проспект Фрунзе, дом 103а.

Напомним, что в рамках профилактической операции в Томской области проверят аттракционы.