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НовостиОбщество13 июля 2023 4:40

Томские магазины получили восемь предостережений из-за неправильных ценников

С начала года томичи пожаловались на несоответствие ценников 13 раз
Александра Тайбатрова
Покупатель имеет право потребовать продать ему товар по цене указанной на ценнике

Покупатель имеет право потребовать продать ему товар по цене указанной на ценнике

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2023 году томичи 13 раз обращались в управление Роспотребназдора Томской области с жалобами на то, что ценники на товары не соответствовали ценам при оплате на кассе. В результате магазины получили восемь предостережений о недопустимости таких действий.

«Покупатель имеет право потребовать продать ему товар по цене указанной на ценнике», - напомнили в ведомстве с отсылкой к Закону о защите прав потребителей.

В региональном Роспотребнадзоре отметили, что ценники на товары должны быть в магазине обязательно. На них должно быть наименование товара, а цена может быть за единицу товара или за единицу измерения. Если вы столкнулись с нарушениями в магазинах, то можете обратиться в управление Роспотребнадзора: отправить электронное письмо на почту ufs@70.rospotrebnadzor.ru, или же написать на адрес: 634021, город Томск, проспект Фрунзе, дом 103а.

Напомним, что в рамках профилактической операции в Томской области проверят аттракционы.