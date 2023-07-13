В Томской области проверят аттракционы в рамках профилактики

За нарушение правил эксплуатации может грозить ответственность, вплоть до уголовной Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томской области проходит профилактическая операция «Аттракцион», в рамках которой сотрудники Гостехнадзора и представители местного самоуправления проверяют, насколько безопасно эксплуатируются аттракционы.

«В муниципальных образованиях региона в летний сезон эксплуатируется до 500 разных видов и типов аттракционной техники», - уточнили в пресс-службе администрации Томской области.

В ходе проверки инспекторы Гостехнадзора напоминают, как важно правильно эксплуатировать аттракционы, а также проводить регулярный техосмотр, вести необходимую документацию. За нарушение правил эксплуатации может грозить ответственность, вплоть до уголовной.