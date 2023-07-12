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НовостиОбщество12 июля 2023 11:14

Двух жителей Томского района наградили «Орденами мужества» посмертно

Награды передали их семьям
Александра Тайбатрова
Награды томичи удостоены за мужество, отвагу и самоотверженность. Фото: администрация Томского района

Награды томичи удостоены за мужество, отвагу и самоотверженность. Фото: администрация Томского района

«Ордена мужества» были удостоены два жителя Томского района, погибшие при исполнении воинского долга. Об этом сообщили в администрации района.

«Государственных наград посмертно удостоены Ренат Гаптрахманов из села Корнилово и Наиль Гарифулин из деревни Черная Речка», - уточнили в районной администрации.

Награды томичи удостоены за мужество, отвагу и самоотверженность. Ордена врио главы района Андрей Масловский передал семьям погибших.

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