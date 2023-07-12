В восьми районах Томской области работают мобильные ФАПы

Пункты работают в Кожевниковском, Томском, Асиновском, Шегарском, Бакчарском, Молчановском, Первомайском и Чаинском районах. Фото: департамент здравоохранения Томской области

Мобильные ФАПы начали работать в восьми районах Томской области, сообщает департамент здравоохранения региона. В ближайший месяц получить в них медпомощь смогут жители почти 50 населенных пунктов.

«Пункты работают в Кожевниковском, Томском, Асиновском, Шегарском, Бакчарском, Молчановском, Первомайском и Чаинском районах», - уточнили в облздраве.

ФАПы оснащены современным оборудованием: электрокардиографами, спирографами, оборудованием для забора анализов и т.д. Томичи в ФАПах смогут пройти профосмотры, получить рекомендации и направления к узким специалистам.