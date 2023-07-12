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НовостиОбщество12 июля 2023 9:23

На улице Бирюкова в Томске привели в порядок детскую площадку

Площадка располагается в сквере у озера Кудаутки
Александра Тайбатрова
На площадки привезли 20 кубометров песка для игровых зон. Фото: скриншот видео мэрии Томска

На площадки привезли 20 кубометров песка для игровых зон. Фото: скриншот видео мэрии Томска

В Томске приводят в порядок детскую площадку на улице Бирюкова, 6, что в сквере у озера Кудаутки, отчитались в мэрии. На площадки привезли 20 кубометров песка для игровых зон. А скоро здесь отремонтируют сломанные качели, горки и другие элементы: контракт уже заключен.

«Большая детская площадка с игровым комплексом «Кремлевская стена», качелями и каруселями была обустроена в сквере у озера Кудаутки в 2017 году», - напомнили в мэрии.

Эта детская площадка когда-то вошла в число лучших примеров благоустройства в стране.

Напомним, что томичи обнаружили опасную детскую площадку на Новосибирской улице.