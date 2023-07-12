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Общество12 июля 2023 3:47

«Худший двор»: томичи показали смертельно опасную детскую площадку

Жители Томска обнаружили опасную детскую площадку по улице Новосибирская, 35
Анна Ковалёва
Местные жители боятся за жизнь детей, играющих во дворе на Новосибирской, 33

Местные жители боятся за жизнь детей, играющих во дворе на Новосибирской, 33

Фото: Анна Ковалёва

С содроганием сердца родители 9-летнего мальчика наблюдают, как сын раскачивается на канате во дворе дома 35 на улице Новосибирская. Внизу виднеются куски бетона, ребенок легко может на них упасть и рассечь голову. И это далеко не единственный минус двора, на который жалуются томичи в соцсетях. Журналистка «Комсомольской правды – Томск» побывала на опасной площадке, чтобы выяснить детали.

Фото: Анна Ковалёва

Здесь действительно торчат наружу бетонные фрагменты, которые явно должны быть закопанными. Падение на них чревато летальным исходом.

Фото: Анна Ковалёва

«Я не могу запретить своему сыну бегать по этой площадке, но и не могу не переживать. Запнулся, прилетел на кусок бетона лицом, головой или спиной – страшно представить», - говорит местная жительница Анна.

Здесь же – остатки качелей. Только что по ним лазили сразу шестеро мальчишек, рискуя до конца доломать конструкцию, а заодно и навредить своему здоровью.

Фото: Анна Ковалёва

Когда смотришь на невеселую картину, с трудом веришь, что этой площадке всего лишь полгода. В 2022-м старые игровые элементы здесь заменили на новые. Правда, не все. Несколько сгнивших деталей, видимо, решили оставить жильцам на память.

Фото: Анна Ковалёва

«До этого у нас был комплекс, в котором требовался ремонт только для горки. В итоге все металлические конструкции срезали, оставив карусель, и поставили хлипкие. А про некачественный монтаж и говорить нечего», - пояснила томичка Яна Прокопенко в аккаунте местного отделения «Народного фронта», где опубликовали пост с жалобами на состояние двора.

Фото: Анна Ковалёва

Ситуацию прокомментировали и представители мэрии. Как выяснилось, во время обновления площадки поставщик сорвал сроки доставки игрового оборудования.

«Работы не выполнены и не сданы в соответствии с условиями заключенного контракта. Администрацией Октябрьского района направлено требование в адрес ООО «Интек» по демонтажу игрового оборудования. Ведется претензионная работа», - пояснили в администрации.

Фото: Анна Ковалёва

Пока чиновники ведут более чем полугодовую претензионную работу, томичи продолжают рассказывать о «антипрелестях» своего двора.

«Песочницы нет, песок есть. У нас УК тратит наши деньги непонятно на что. Все эти конструкции устанавливались зимой. Администрация Октябрьского района Томска, вроде, должна была следить. Но почему-то считает, что это не входит в ее обязанности. Такая у нас детская площадка – сделана, извините, через одно место», - возмутилась женщина, которая зафиксировала на видео недочеты площадки и прислала обличительный ролик в ОНФ.

Фото: Анна Ковалёва

Разговор о зимней работе поддержала подписчица Яна Прокопенко. По ее словам, отверстия для установки оснований конструкций прорубали прямо в сугробах.

«Заливка бетонных стаканов шла в снег и в морозы. Разрыв между нею и бурением составил где-то в месяц, все ямы были уже засыпаны. Места установки обозначали ветками. Полагаю, что поставили самый бюджетный вариант, рассчитанный на двор для индивидуального жилья, а не для МКД, где требуются совсем другие характеристики на прочность», - сказала местная жительница.

Недостаточность прочности установленного оборудования доказывает, в частности, и следующий пример. Спинка на новых качелях уже отсутствует. Для малышей это лишний риск свалиться с высоты.

Фото: Анна Ковалёва

Как пояснили изданию в «Народном фронте», проблемный адрес уже взяли на контроль активисты. Они потребовали от управляющей компании и районной администрации срочно обеспечить безопасность детей, ежедневно играющих в полуразрушенном томском дворе.

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