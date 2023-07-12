«Худший двор»: томичи показали смертельно опасную детскую площадку

Местные жители боятся за жизнь детей, играющих во дворе на Новосибирской, 33 Фото: Анна Ковалёва

С содроганием сердца родители 9-летнего мальчика наблюдают, как сын раскачивается на канате во дворе дома 35 на улице Новосибирская. Внизу виднеются куски бетона, ребенок легко может на них упасть и рассечь голову. И это далеко не единственный минус двора, на который жалуются томичи в соцсетях. Журналистка «Комсомольской правды – Томск» побывала на опасной площадке, чтобы выяснить детали.

Фото: Анна Ковалёва

Здесь действительно торчат наружу бетонные фрагменты, которые явно должны быть закопанными. Падение на них чревато летальным исходом.

Фото: Анна Ковалёва

«Я не могу запретить своему сыну бегать по этой площадке, но и не могу не переживать. Запнулся, прилетел на кусок бетона лицом, головой или спиной – страшно представить», - говорит местная жительница Анна.

Здесь же – остатки качелей. Только что по ним лазили сразу шестеро мальчишек, рискуя до конца доломать конструкцию, а заодно и навредить своему здоровью.

Фото: Анна Ковалёва

Когда смотришь на невеселую картину, с трудом веришь, что этой площадке всего лишь полгода. В 2022-м старые игровые элементы здесь заменили на новые. Правда, не все. Несколько сгнивших деталей, видимо, решили оставить жильцам на память.

Фото: Анна Ковалёва

«До этого у нас был комплекс, в котором требовался ремонт только для горки. В итоге все металлические конструкции срезали, оставив карусель, и поставили хлипкие. А про некачественный монтаж и говорить нечего», - пояснила томичка Яна Прокопенко в аккаунте местного отделения «Народного фронта», где опубликовали пост с жалобами на состояние двора.

Фото: Анна Ковалёва

Ситуацию прокомментировали и представители мэрии. Как выяснилось, во время обновления площадки поставщик сорвал сроки доставки игрового оборудования.

«Работы не выполнены и не сданы в соответствии с условиями заключенного контракта. Администрацией Октябрьского района направлено требование в адрес ООО «Интек» по демонтажу игрового оборудования. Ведется претензионная работа», - пояснили в администрации.

Фото: Анна Ковалёва

Пока чиновники ведут более чем полугодовую претензионную работу, томичи продолжают рассказывать о «антипрелестях» своего двора.

«Песочницы нет, песок есть. У нас УК тратит наши деньги непонятно на что. Все эти конструкции устанавливались зимой. Администрация Октябрьского района Томска, вроде, должна была следить. Но почему-то считает, что это не входит в ее обязанности. Такая у нас детская площадка – сделана, извините, через одно место», - возмутилась женщина, которая зафиксировала на видео недочеты площадки и прислала обличительный ролик в ОНФ.

Фото: Анна Ковалёва

Разговор о зимней работе поддержала подписчица Яна Прокопенко. По ее словам, отверстия для установки оснований конструкций прорубали прямо в сугробах.

«Заливка бетонных стаканов шла в снег и в морозы. Разрыв между нею и бурением составил где-то в месяц, все ямы были уже засыпаны. Места установки обозначали ветками. Полагаю, что поставили самый бюджетный вариант, рассчитанный на двор для индивидуального жилья, а не для МКД, где требуются совсем другие характеристики на прочность», - сказала местная жительница.

Недостаточность прочности установленного оборудования доказывает, в частности, и следующий пример. Спинка на новых качелях уже отсутствует. Для малышей это лишний риск свалиться с высоты.

Фото: Анна Ковалёва

Как пояснили изданию в «Народном фронте», проблемный адрес уже взяли на контроль активисты. Они потребовали от управляющей компании и районной администрации срочно обеспечить безопасность детей, ежедневно играющих в полуразрушенном томском дворе.

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