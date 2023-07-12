Губернатор Мазур презентовал томские промышленные кластеры партнерам из Китая

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

11 июля губернатор Владимир Мазур рассказал о промышленных кластерах Томской области участникам III Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. Встреча прошла в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

«Губернатор рассказал китайским партнерам о развитии промышленного производства, о региональных инвестиционных проектах крупных российских компаний, а также о промышленных кластерах «Цветные и редкоземельные металлы», «Лес, лесопереработка и лесохимия», нефтехимическом, фармацевтическом кластере и кластере радиоэлектроники», - уточняется в сообщении.

На форуме, который проходил в рамках Российско-Китайского ЭКСПО, губернатор отметил, что сегодня Томская область входит в топ-3 лучших субъектов РФ по научно-технологическому развитию. 4 местных университета участвуют программах академического лидерства «Приоритет–2030». 3 вуза являются победителями федеральной программы по созданию передовых инженерных школ.

Мазур добавил, что в томских университетах учатся более 62 тысяч человек, которые приехали из десятков областей России, а также из 88 стран мира. Больше тысячи студентов – китайцы. Кроме того, в областном центре работает Институт Конфуция в партнерстве с университетом из провинции Ляонин. Более 15 лет этот вуз является одним из лучшим в стране.

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